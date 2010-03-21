Необходимо создать логотип видеостудии.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок226 просмотров

Необходимо создать логотип видеостудии. Сайт студии http://www.videostudio.com.ua. Название студии Svitanok, что в переводе значит рассвет. Жду предложений.

15 лет назад
Govora
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

veravartanyan
Вера 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$15
1 день
Очень качественно и оперативно выполнена работа. При разработке логотипа для компании были учтены все мельчайшие пожелания. Хороший, отзывчивый и положительный человек. Выражаю свою благодарность и надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
Очень приятно с Вами работать. Быстро, позитивно, продуктивно :) Спасибо!

Заявки фрилансеров

veravartanyan
Вера 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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