Переделать существующий логотип под дизайн

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок203 просмотра

Переделать существующий логотип под дизайн

15 лет назад
shim86
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный заказчик! Приятный в общении, одни положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

1-design
Настя 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад