Нужен логотип к сайту скрин сайта в приложении
Переделать существующий логотип под дизайн
Переделать существующий логотип под дизайн
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день. К сожалению фрилансер на которого я надеялся не справился. Нужно разработать логотип для интернет магазина элитной парфюмерии и косметики. Название проекта - Твой аромат. Примеры, которые ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно сделать логотип + разработать фирменные цвета для компании, которая занимается электронными дневниками школьника. Вот сайт - http://vjournale.ru/ В предложении прописывайте сроки выполнения, цену, и то, каким вы видите логотип ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка логотипа компании в сфере фитнеса + дизайн визиток. Ваши предложения и стоимость работы кидайте в личку.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Необходимо создать логотип видеостудии. Сайт студии http://www.videostudio.com.ua. Название студии Svitanok, что в переводе значит рассвет. Жду предложений.Завершен15 лет назад
Нужен логотип для косметической фирмы плюс дизайн одной упаковки для мед. препарата для похудения и дизайн инструкции по применению для того же препаратаЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Все вы видели в рекламах и не только с каких бокалов пьют Мартини. В коктейль-барах часто украшают коктейли зонтиками, розрезаными лаймами и т.д. Конечный результат работы это бокал для мартини с какимто ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Надо сделать из псд блик логотипа и кнопки. Нужно 20-25 пнг. По подобию того, что в архиве Срок - 1 час Цена - 5 долл.Закрыт15 лет назад
Приветствую всех! Нужен очень простой но красивый логотип :) Жду ваших предложений.Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Название компании - Дар Земли (занимается выращиванием сельхоз продукции) Идея - обязательный элемент - круг, который должен быть либо солнцем, либо землей, либо центром цветка или всем этим одновременно. В центре круга ...Завершен15 лет назад