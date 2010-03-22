Логотип

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок337 просмотров

Разработать стильный двухцветный логотип.

15 лет назад
Pixy
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$80
5 дней
Только качественный результат! Были предложены оригинальные решения поставленных задач. Проект выполнен в срок с учетом всех доработок. Спасибо, Елена, за ваше терпение к капризам заказчика.
Второй раз работаем с Мариной - все просто отлично. Спасибо за интересные задачи и отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад