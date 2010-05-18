Логотип для клининговой компании

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Завершен51 заявка556 просмотров

Необходимо создать логотип для клининговой компании

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки выполнения работы

Наши пожелания к логотипу и исполнителю:

• Можно использовать не более 2-х цветов

• Нельзя использовать темно-зеленый цвет т.к. Логотип будет вышит на спец. одежде темно-зеленого цвета.

• Должен быть хорошо читабельным при уменьшении до 2-3 см.

• Логотип без градиентов, теней и т.п.

• Логотип может включать в себя название компании

• Логотипу должны быть присущи: небанальность (оригинальность), простота, запоминаемость, отсутствие мелких деталей.

• Предоставить несколько принципиально разных вариантов логотипа

15 лет назад
Mikail_chist
Чистяков 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
3 дня
Очень рад, что выбрал именно этого фрилансера. Отличный дизайнер знающий свое дело. С работой справилась великолепно. Терпеливо производила необходимые доработки, при этом внося поправки и предлагая дополнительные варианты решения. Качеством работы остался очень доволен. Вика всегда на связи, оперативно решая возникающие вопросы. Хорошо понимает заказчика, в нашем случае это сильно пригодилось, т.к. мы не всегда сами знали, чего хотели. В общем, наилучшие впечатления от работы с Викторией.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна!

Заявки фрилансеров

vika_81
44 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад