Логотип для клининговой компании

Очень рад, что выбрал именно этого фрилансера. Отличный дизайнер знающий свое дело. С работой справилась великолепно. Терпеливо производила необходимые доработки, при этом внося поправки и предлагая дополнительные варианты решения. Качеством работы остался очень доволен. Вика всегда на связи, оперативно решая возникающие вопросы. Хорошо понимает заказчика, в нашем случае это сильно пригодилось, т.к. мы не всегда сами знали, чего хотели. В общем, наилучшие впечатления от работы с Викторией.