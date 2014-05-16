Работа на форумах

Требуется постинг текста по различным форумам.

Детальнее:

На любом форуме стран СНГ, открываем новую тему. Вставляем уже готовый текст и создаем тему.

За каждую живую и не дублирующую тему получаете по 3 грн/10 рублей.

Минимальный вывод средств от 20 тем.

Текст мы предоставляем свой - придумывать ничего не надо.

Работы много, но она простая. Всем желающим прошу писать в скайп.