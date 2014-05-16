Работа на форумах

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки277 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется постинг текста по различным форумам.

Детальнее:

На любом форуме стран СНГ, открываем новую тему. Вставляем уже готовый текст и создаем тему.

За каждую живую и не дублирующую тему получаете по 3 грн/10 рублей.

Минимальный вывод средств от 20 тем.

Текст мы предоставляем свой - придумывать ничего не надо.

Работы много, но она простая. Всем желающим прошу писать в скайп.

10 лет назад
shnipinok
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
extrimov
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно.
Хороший заказчик. Рекомендую.
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