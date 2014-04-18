SMM Manager

Нужен СММ менеджер для ведене группы "Интернет-каталога детских лагерей с сервисом бронирования путевок"

Что нужно делать?

- написание контента (5 постов в неделю)

- размещение этих постов в трех соцсетях (ВК, ФБ, ОД). Посты будут одинаковые.

- чистка спама

- редко могут быть небольшие конкурсы, надо их провести. Там типа ответь на вопрос и т д.

- в идеале, если вы будете придумывать такие конкурсы.

- реагирование на вопросы людей (вдруг кто что спрашивает важное, перенаправить мне)

Жду ваших предложений. Цену указывайте за месяц работы.