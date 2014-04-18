SMM Manager

Компании нужно размещать информацию о компании на форумах. Информация должна будет размещаться ТОЛЬКО НА ФОРУМАХ РОССИИ. ...
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Нужен СММ менеджер для ведене группы "Интернет-каталога детских лагерей с сервисом бронирования путевок"
Что нужно делать?
- написание контента (5 постов в неделю)
- размещение этих постов в трех соцсетях (ВК, ФБ, ОД). Посты будут одинаковые.
- чистка спама
- редко могут быть небольшие конкурсы, надо их провести. Там типа ответь на вопрос и т д.
- в идеале, если вы будете придумывать такие конкурсы.
- реагирование на вопросы людей (вдруг кто что спрашивает важное, перенаправить мне)
Жду ваших предложений. Цену указывайте за месяц работы.
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