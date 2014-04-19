В группу ВК приглашать локальных пользователей

Есть группа вконтакте. Тематика - бесплатные объявления.

Регион - Казахстан. Нужно сделать так, чтобы в группе было больше региональных пользователей. Из других стран пользователи не интересуют.

Пишите цену за пользователя и сроки.

Ссылка на группу vk.com/mrkpl

Также нужны гарантии, поэтому всякие левые способы продвижения, за которые банят не предлагать