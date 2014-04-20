Продвижение группы вк

Здравствуйте, имеется группа, в которой на данный момент 17 человек http://vk.com/arktika39, необходимо пригласить 500 реальных людей, жителей Калининграда и Калининградской области старше 18 лет, которые являются участниками групп (список в файле).

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