Продвижение группы вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок179 просмотров
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Здравствуйте, имеется группа, в которой на данный момент 17 человек http://vk.com/arktika39, необходимо пригласить 500 реальных людей, жителей Калининграда и Калининградской области старше 18 лет, которые являются участниками групп (список в файле).

Предложите пожалуйста цену и срок. Как новый работодатель предлагаю оформить безопасную сделку.

10 лет назад
arktika39
Иванова 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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