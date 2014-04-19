Продвижение группы ВК

Компании нужно размещать информацию о компании на форумах. Информация должна будет размещаться ТОЛЬКО НА ФОРУМАХ РОССИИ. ...
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Интересуют только белые методы продвижение в приват не писать . Нужно сделать продаваемую группу.
Желательно чтоб у вас имелись примеры работ в этой тематики . Жду ваших предложений
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