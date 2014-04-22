Настроить рекламную компанию в ВК

Необходимо создать рекламную компанию для страницы сайта с бесплатными продкуктами: http://happy-succes.ru/index.php?route=information/information&information_id=6. Надо, чтобы клик обходился в 1–2 рубля. Кто-нибудь может составить такую рекламную компанию? Сколько будет стоить настройка рекламной компании? Какой минимальный бюджет необходим?

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