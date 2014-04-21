Размещение отзывов

Нужно разместить 20-30 отзывов на профильных сайтах и форумах в Интернет.

Если меня устроит качество и цена, будем повторять процедуру ежемесячно и с бОльшим объемом.

Отзывы есть готовые + можете написать свои.

Тематика: лечение алкоголизма.

Желательно уже иметь аккаунты на медицинских и женских форумах.

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