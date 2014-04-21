Продвижение в YouTube и Instagram

Компании нужно размещать информацию о компании на форумах. Информация должна будет размещаться ТОЛЬКО НА ФОРУМАХ РОССИИ. ...
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Привет.
Ищу исполнителя для долгосрочной работы по продвижению молодого эксклюзивного дилера автозапчастей на российском рынке в социальных сетях YouTube и Instagram.
Возможны разные исполнители для работы в каждой из соц. сетей.
В ответе хочу увидеть вашу прайсовую цену или минимально эффективный бюджет для продвижения. И соответственно эффективность бюджета, чего можно ожидать.
Уже созданы аккаунты, есть первичное наполнение и есть подписчики.
От вашей работы ожидается привлечение исключительно целевых пользователей и клиентов. Фэйки и боты не интересуют.
Предложения принимаются в проекте. Если есть вопросы, пишите личные сообщения.
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