Продвижение в YouTube и Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок148 просмотров
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Привет.

Ищу исполнителя для долгосрочной работы по продвижению молодого эксклюзивного дилера автозапчастей на российском рынке в социальных сетях YouTube и Instagram.

Возможны разные исполнители для работы в каждой из соц. сетей.

В ответе хочу увидеть вашу прайсовую цену или минимально эффективный бюджет для продвижения. И соответственно эффективность бюджета, чего можно ожидать.

Уже созданы аккаунты, есть первичное наполнение и есть подписчики.

От вашей работы ожидается привлечение исключительно целевых пользователей и клиентов. Фэйки и боты не интересуют.

Предложения принимаются в проекте. Если есть вопросы, пишите личные сообщения.

10 лет назад
artgo
Артем 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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