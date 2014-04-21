Раскрутка группы ВК по поисковым словам

добрый день. необходимо накрутить офферов в группы: вконтакте, фейсбук, твиттер, инстаграмм (+1000-2000 польз.). цены указывайте в руб. и сроки!))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раскрутка слов в поисковой системе в Вконтакте:
Группа http://vk.com/club45621054
По теме матрешка, сувениры.
Напишите слово для раскрутки и по каждому слову стоимость.
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