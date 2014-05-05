Приглашение заинтересованных людей в группу

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен15 заявок231 просмотр
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Группа с направленностью Строительство/ремонт квартир

Задача: привлечение реально заинтересованных участников из Москвы или МО (из других групп подобной тематики или из других мест), возрастом от 18 лет.

Оплата и проверка определяется дополнительно, предлагайте свои варианты.

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10 лет назад
1ennon
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
В целом, получилось именно то, что я и хотел. По всем вопросам пришли к консенсусу, никаких претензий.
Четкая задача , своевременная оплата и никаких капризов по проекту . Рекомендую !
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