Требуется администратор в группу

Имеется группа в вк 4500 подписчиков. Группа одного из Московских кинотеатров нового формата в центре.

Обязанности:

1. публикация новостей 7-10 раз в день

2. составление опросов, обсуждений

3. привлечение новых подписчиков

4. чистка от спама

5. ответы на комментарии

6. добавление медиа материалов

7. придумывать и реализовывать креативные идеи продвижения для повышения узнаваемости нашего кинотеатра.

Еще имеются 2 группы. Тематика рестораны клубы Москвы. В общем более 30 тысяч подписчиков. Могут быть предложены для ведения дополнительно. Предлагайте цену за ведение одной группы про кинотеатр пока. Желательно портфолио если имеется или ссылка на группу с которой сейчас работаете или работали.