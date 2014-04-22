Продвижение группы ВК

Задача: Работа для тех, КТО ОБЩАЕТСЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРУМАХ и имеет "живой" аккаунт. Работа от тех, кто имеет на форуме менее 10 сообщений приниматься не будут. Требования к исполнителю: описаны по этой ссылке - http://bit.ly/1thhRkL читаем внимательно Ссылки ...