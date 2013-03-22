VETALEG

Виталий VETALEG

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Одностраничный сайт магазина с формой заказа.

    Здравствуйте! Необходимо: одностраничный сайт, со скроллом, длинный. это магазин с несколькими товарами. Адаптированный и для мобильных устройств, и с формой заказа. Без корзины. Картинки и описание товаров есть, по ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Модуль оприходования VamShop

    Нужен модуль оприходования (поступления) товаров для интернет магазина Vamshop. Логика работы следующая: Заходим в админке на страницу модуля На ней видим строку поиска товаров и фокус с курсором в ней. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать и натянуть простой дизайн Vamshop

    Обновление моего предыдущего проекта: Нужно сделать дизайн интернет магазина. Магазин не большой совсем, и дизайн, соответственно, простой. + его (дизайн) натянуть: нужен не PSD для последующей вёрстки, а готовый ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн магазина на Вамшопе

    Нужно сделать дизайн интернет магазина. Магазин не большой совсем, и дизайн, соответственно, не сложный. + нарисовать лого (есть только пара идей, обсудим)

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение группы ВК

    $50

    Здравствуйте. Необходимо взбодрить и продвинуть группу ВКонтакте. Нагон ботов не приветствуется, продвижение нужно бюджетное, но качественное. Рассмотрю предложения специалистов. Подробности проекта в ЛС.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать флеш-баннер

    Требуется переделать флеш анимированный баннер. Баннер не большой, и масштаб работы тоже очень не великий. Для заинтересовавшихся подробности в ЛС.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
$71
10 баллов
10 лет назад
Одностраничный сайт магазина с формой заказа.
Хороший заказчик, чёткое тех.задание. Работа была принята в кратчайшие сроки, без проволочек. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
Всё точно так, как требовалось, вежливо и в оговорённые сроки. Совершенно доволен.
Ответный отзыв
floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Модуль оприходования VamShop
Порадовала полная постановка задачи в проекте, легкое оьщение. Виталий - отличный заказчик.
Всё сделано быстро и ровно так, как и нужно. Полностью удовлетворён, с удовольствием предложу следующую задачу.
Ответный отзыв
safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Переделать флеш-баннер
Интересный проект, четко поставленая задача, своевременная оплата - три ключевых хорошего заказчика. Рекомендую +10. Всегда рад новым заказам.
Андрей с задачей справился быстро и качественно, всё именно так, как нужно, и с первого раза. Очень рекомендую.
Ответный отзыв