Здравствуйте! Необходимо: одностраничный сайт, со скроллом, длинный. это магазин с несколькими товарами. Адаптированный и для мобильных устройств, и с формой заказа. Без корзины. Картинки и описание товаров есть, по ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен модуль оприходования (поступления) товаров для интернет магазина Vamshop. Логика работы следующая: Заходим в админке на страницу модуля На ней видим строку поиска товаров и фокус с курсором в ней. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обновление моего предыдущего проекта: Нужно сделать дизайн интернет магазина. Магазин не большой совсем, и дизайн, соответственно, простой. + его (дизайн) натянуть: нужен не PSD для последующей вёрстки, а готовый ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн интернет магазина. Магазин не большой совсем, и дизайн, соответственно, не сложный. + нарисовать лого (есть только пара идей, обсудим)Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет магазин на VAMSHOPe, в нём забиты товары с описаниями. Нужно: добавить к товарам картинки. Брать их с другого сайта, сохраняя из браузера.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо взбодрить и продвинуть группу ВКонтакте. Нагон ботов не приветствуется, продвижение нужно бюджетное, но качественное. Рассмотрю предложения специалистов. Подробности проекта в ЛС.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется переделать флеш анимированный баннер. Баннер не большой, и масштаб работы тоже очень не великий. Для заинтересовавшихся подробности в ЛС.Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад