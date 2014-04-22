Рскрутка группы вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок189 просмотров
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Здравствуйте. есть группа , нужно раскрутить до 1000 человек желательно живых. привязка по возрасту и чтобы были из России. Пишите сроки и цены.

10 лет назад
penguino
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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