Рскрутка группы вк

добрый день. необходимо накрутить офферов в группы: вконтакте, фейсбук, твиттер, инстаграмм (+1000-2000 польз.). цены указывайте в руб. и сроки!))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. есть группа , нужно раскрутить до 1000 человек желательно живых. привязка по возрасту и чтобы были из России. Пишите сроки и цены.
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