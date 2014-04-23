Необходимо раскрутить группу "ВКОНТАКТЕ" с нуля. Данный проект только для живущих в Казани. Это принципиально. Нужно несколько человек. В качестве одного из приемов раскрутки - простая рекомендация группы своим друзьям. Группа является интернет - магазином наручных часов. Оставляйте свою цену.

Если у не живущих в Казани есть хорошие идеи, то договоримся.

Оплата через Киви-кошелек.