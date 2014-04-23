Нужна раскрутка и ведение группы ВК

http://vk.com/bunnyboxstore Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек). 1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше. Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем профессионала с реальным опытом по раскрутке и ведению группы ВК. Первая группа- препараты для похудения, вторая- постельное белье( группа еще не создана). Сайты запущены, идут продажи. Цель- увеличение продаж через группы ВК.
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