Продвижение в соц. сетях, увел. трафика

Добрый день! Необходимо узнать план и стоимость продвижения в контакте(при положительной динамике и в одноклассниках),

достаточно оперативно следующего сайта http://9-may1945.ru/ ,который мы создали нашей бабушке(все есть на сайте),

которую не могут оперировать в РФ,и необходимо поездка и операция либо В Израиле либо в Германии(онкология).

Ее лечение планируем осуществить после 20 мая,поэтому на проект

остается мало времени .Необходима высокое привлечение на сайт ,в том числе через Украину,Беларусь,РФ+отдельно трафик

на Москву.

Как уже говорилось выше,интересует план и стоимость экспресс продвижения этого проекта в контакте и других соц.сетях