Продвижение в соц. сетях, увел. трафика

Продвижение сайта www.teplitsa-iz-polikarbonata.ru в соц. сетях, ежедневное наполнение контентом групп в соц. сетях, проведение PR-компаний в соц. сетях, интернет-площадках, сообществах и тематических форумах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо узнать план и стоимость продвижения в контакте(при положительной динамике и в одноклассниках),
достаточно оперативно следующего сайта http://9-may1945.ru/ ,который мы создали нашей бабушке(все есть на сайте),
которую не могут оперировать в РФ,и необходимо поездка и операция либо В Израиле либо в Германии(онкология).
Ее лечение планируем осуществить после 20 мая,поэтому на проект
остается мало времени .Необходима высокое привлечение на сайт ,в том числе через Украину,Беларусь,РФ+отдельно трафик
на Москву.
Как уже говорилось выше,интересует план и стоимость экспресс продвижения этого проекта в контакте и других соц.сетях
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