Продвижение сайта в социальных сетях

Имеем 2 паблика наших интернет магазинов по продаже спортивного питания на территории Украины. Требуется опытный специалист для увеличения продаж с соц. сетей. ТЗ нет, готов выслушать ваши варианты. Оставляйте заявки, обсудим все по скайпу.