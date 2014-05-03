Требуется SMM-специалист. Только СПб!

Для компании, занимающейся организацией мероприятий (свадьбы, свидания на крышах, корпоративы) требуется smm-специалист.

У компании 5 сообществ Вк, необходимо вести их все + создать и вести аналогичные сообщества в Fb, ОК, Instagram.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:

- Проживание в СПб

- Портфолио сммщика или хотя бы копирайтера

Должностные обязанности:

- в зависимости от кандидата: начиная от простого ведения и наполнения контентом сообществ вплоть до разработки smm-стратегии, ведения рекламных кампаний, уверенно прогнозируемой лидогенерации.

Зарплата зависит от обязательств)