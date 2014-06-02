Оформление и продвижение группы Вконтакте

Социальная сеть: ВКонтакте. Численность группы увеличить на: 800 человек (до 1000) Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Россия возрастная группа: 16-45 лет. пол: не важно Оплата будет произведена, если через 3 дня число заблокированных пользователей не превысит ...