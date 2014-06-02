Оформление и продвижение группы Вконтакте

Социальная сеть: ВКонтакте. Численность группы увеличить на: 800 человек (до 1000) Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. регион: Россия возрастная группа: 16-45 лет. пол: не важно Оплата будет произведена, если через 3 дня число заблокированных пользователей не превысит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо красивое и продающее оформление группы контакта. Сайт - rostokstend.ru
От вас портфолио и предложения по оформлению и продвижению.
Работу необходимо выполнить качественно.
- Похожие заказы
- $5Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить пользователей в группу Вконтакте и писать личные сообщения пользователям.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Основная задача сделать видимость того что на аккаунтах кто-то сидит, набить друзьями, как-то продвинуть. Facebook, вконтакте, одноклассники.Завершен10 лет назад
Для компании, занимающейся организацией мероприятий (свадьбы, свидания на крышах, корпоративы) требуется smm-специалист. У компании 5 сообществ Вк, необходимо вести их все + создать и вести аналогичные сообщества в Fb, ОК, Instagram. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: - Проживание в СПб - Портфолио ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна консультация по продаже часов через социальную сеть. Сайт hours-speed.ru Жду Ваших предложений.Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо узнать план и стоимость продвижения в контакте(при положительной динамике и в одноклассниках), достаточно оперативно следующего сайта http://9-may1945.ru/ ,который мы создали нашей бабушке(все есть на сайте), которую не могут оперировать в ...Закрыт10 лет назад
- $250
Продвижение сайта www.teplitsa-iz-polikarbonata.ru в соц. сетях, ежедневное наполнение контентом групп в соц. сетях, проведение PR-компаний в соц. сетях, интернет-площадках, сообществах и тематических форумах.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Способствовать продвижению и популяризации сайта http://teplicy-greenhouse.ru в Интернете, разрабатывать и поддерживать основную концепцию сайта, вносить предложения по доработке концепции и содержанию сайта, по введению новых сервисов для посетителей сайта.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо продвинуть сайт в социальных сетях vkontakte, facebook/ ждем ваших предложений по бюджету и срокам + резульатСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
создать и продвинуть группу в кантакте есть сайт возраст три года задача привлечь посетителей с группы на сайт регион СамараСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад