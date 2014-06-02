Оформление и продвижение группы Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен16 заявок276 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо красивое и продающее оформление группы контакта. Сайт - rostokstend.ru

От вас портфолио и предложения по оформлению и продвижению.

Работу необходимо выполнить качественно.

10 лет назад
Sandr0man
Андрей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$70
3 дня
Очень порадовало сотрудничество с Максимом! Рекомендую данного исполнителя. Аналогичные проекты обязательно отдам в работу Максиму.
Хороший заказчик! Сотрудничество прошло гладко, без нареканий. Рекомендую к сотрудничеству!