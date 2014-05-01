Увеличение количества подписчиков

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок208 просмотров
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Социальная сеть: ВКонтакте.

Численность группы увеличить на: 800 человек (до 1000)

Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты.

регион: Россия

возрастная группа: 16-45 лет.

пол: не важно

Оплата будет произведена, если через 3 дня число заблокированных пользователей не превысит 20%.

Группа http://vk.com/mf_megaguru

10 лет назад
Allslava
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад