Переводы rus ---> eng

$50
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Завершен9 заявок499 просмотров

Заинтересован в регулярном/постоянном сотрудничестве. Работа заключается в переводе материала с русского на английский по тематике туризм (outdoor).

Главные требования:

- ГРАМОТНЫЙ английский;

- знание тематики

- ответственность, умение вникать в некоторые аспекты тематики

Мне не нужный скучный дословный перевод, мне нужно чтбы было понятно любому и приятно читать.

..The only purpose of thermal underwear is to wick moisture away from body and dry quickly. For best perfomance thermal underwear must fit the body snugly, but make no discomfort. Material those thermal underwear been produced work...

вот ТС переводил, но такой уровень немного не подходит.

Расценки:

$3 за 1к без пробелов.

Рассматривать буду предложения тех, кто прислал мне тестовую работу.

Тестовую работу (в приложении) присылать в личку. (тестовая работа очень маленькая).

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Спасибо, кто отписался, еще подожду день.

Пока приемлимиый уровень у:

Polosukhin Konstantin (Shofeart)

Фомин Сергей (SergejFomin)

Петунин Сергей (javakka)

16 лет назад
_scout_
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$24
2 дня
Человек переводил достаточно сложный текст, при чем текст для чтения людьми (тематика - туризм). Перевод очень качественный, лучше переводчика-фрилансера не встречал. Все сделано во время и качественно, человек подошел к работе очень ответственно и сделал все на 5+. Пожелания по некоторым особенностям перевода были учтены в работе, что большой плюс Сергею. Рекомендую!
Вадим чётко объяснил, как нужно перевести текст. В обсуждении рабочих вопросов показал себя абсолютно адекватным человеком. Сделанную работу проверил и сразу же оплатил. Жду следующих проектов и рекомендую другим фрилансерам!

Заявки фрилансеров

SergejFomin
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад