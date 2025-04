Переводы rus ---> eng

Заинтересован в регулярном/постоянном сотрудничестве. Работа заключается в переводе материала с русского на английский по тематике туризм (outdoor).

Главные требования:

- ГРАМОТНЫЙ английский;

- знание тематики

- ответственность, умение вникать в некоторые аспекты тематики

Мне не нужный скучный дословный перевод, мне нужно чтбы было понятно любому и приятно читать.

..The only purpose of thermal underwear is to wick moisture away from body and dry quickly. For best perfomance thermal underwear must fit the body snugly, but make no discomfort. Material those thermal underwear been produced work...

вот ТС переводил, но такой уровень немного не подходит.

Расценки:

$3 за 1к без пробелов.

Рассматривать буду предложения тех, кто прислал мне тестовую работу.

Тестовую работу (в приложении) присылать в личку. (тестовая работа очень маленькая).

"Скрыть предложения от других пользователей" - пишите не стесняйтесь

Спасибо, кто отписался, еще подожду день.

Пока приемлимиый уровень у:

Polosukhin Konstantin (Shofeart)

Фомин Сергей (SergejFomin)

Петунин Сергей (javakka)