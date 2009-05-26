Есть текст на русском языке. Нужно перевести его на киргизский язык. Пишите цену за 1000 знаков. Просьба, предложения оставлять только тут.
Перевод языковых файлов скрипта
Нужен перевод для языковых файлов скрипта. С английского соответственно на русский.
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Пример из файла:
AdvancedSearch = "Advanced Search"
QuickSearchProducts = "Products"
QuickSearchNoImage = "NO IMAGE"
QuickSearchViewAll = "View all results"
OurNewsletter = "Our Newsletter"
YourFirstName = "Your First Name"
YourEmailAddress = "Your Email Address"
RespectYourPrivacy = "We respect your privacy"
CurrentTopSellers = "Current Top Sellers"
NewProducts = "New Products"
PopularProducts = "Popular Products"
PopularBrands = "Popular Brands"
Added = "Added"
SeeAllBrands = "See all brands"
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Переводить нужно только то что в кавычках ))
файлов около 20. в общей сложности около 80 страниц текста (word, 14pt)
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