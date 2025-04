Перевод языковых файлов скрипта

Нужен перевод для языковых файлов скрипта. С английского соответственно на русский.

----------

Пример из файла:

AdvancedSearch = "Advanced Search"

QuickSearchProducts = "Products"

QuickSearchNoImage = "NO IMAGE"

QuickSearchViewAll = "View all results"

OurNewsletter = "Our Newsletter"

YourFirstName = "Your First Name"

YourEmailAddress = "Your Email Address"

RespectYourPrivacy = "We respect your privacy"

CurrentTopSellers = "Current Top Sellers"

NewProducts = "New Products"

PopularProducts = "Popular Products"

PopularBrands = "Popular Brands"

Added = "Added"

SeeAllBrands = "See all brands"

-------------

Переводить нужно только то что в кавычках ))

файлов около 20. в общей сложности около 80 страниц текста (word, 14pt)