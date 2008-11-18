alima

Alima Alima alima

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Качественный перевод - английский, арабский, испанский, русский, украинский

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – Pre-Advanced/родной

• Украинский – Pre-Advanced/родной

• Английский – Advanced

• Арабский – Upper-Intermediate

• Испанский– Upper-Intermediate

2.Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet

• Microsoft Office

• переводческие программы - OmegaT, Trados

• нотные редакторы - Finale (2004, 2007, 2009), Sibelius

• Высокая скорость набора текста

Направленность и опыт перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов;

• технические переводы (экономика, финансы, бизнес, юриспруденция, медицина, искусство, информационные технологи);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

• перевод стихотворений.

Trados
Отзывы заказчиков
rusopt
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
0 баллов
15 лет назад
Перевод языковых файлов скрипта
После некоторого времени пропала, и на связь больше не выходила соответственно было потеряно время, а работа не сделана
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Перевести на английский язык небольшой текст
Всё было сделано быстро и качественно! Переведенные тексты вы можете посмотреть на http://simsocialsecrets.blogspot.com.
Отличный заказчик! Очень довольна сотрудничеством!
Ответный отзыв
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Качественно перевести рус-англ.
Евгения прекрасно справилась с задачей перевода. Планирую и дальше с ней сотрудничать!
Очень хороший, пунктуальный и вежливый заказчик. Довольна сотрудничеством и намерена его развивать дальше.
Ответный отзыв