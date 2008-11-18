Качественный перевод - английский, арабский, испанский, русский, украинский
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – Pre-Advanced/родной
• Украинский – Pre-Advanced/родной
• Английский – Advanced
• Арабский – Upper-Intermediate
• Испанский– Upper-Intermediate
2.Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet
• Microsoft Office
• переводческие программы - OmegaT, Trados
• нотные редакторы - Finale (2004, 2007, 2009), Sibelius
• Высокая скорость набора текста
Направленность и опыт перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов;
• технические переводы (экономика, финансы, бизнес, юриспруденция, медицина, искусство, информационные технологи);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
• перевод стихотворений.
Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
15 лет назад
После некоторого времени пропала, и на связь больше не выходила соответственно было потеряно время, а работа не сделана
$7
10 баллов
15 лет назад
Всё было сделано быстро и качественно! Переведенные тексты вы можете посмотреть на http://simsocialsecrets.blogspot.com.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень довольна сотрудничеством!
$7
10 баллов
15 лет назад
Евгения прекрасно справилась с задачей перевода. Планирую и дальше с ней сотрудничать!
Ответный отзыв
Очень хороший, пунктуальный и вежливый заказчик. Довольна сотрудничеством и намерена его развивать дальше.