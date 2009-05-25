На проектную работу требуются переводчики немецкого языка. Описание работы: письменные переводы художественных фильмов (немецкий сериал, 12 серий по 45 минут). Предоставляется DVD-диск и текст для перевода (формат Word). Выкладка видео в сеть ...
Перевод текста | Редактирование
Центру переводов «PEREVEDI» требуются дополнительный набор сотрудников для удаленной работы
Требуются преводчики рус-енгл
пишите на [email protected]
Заявки фрилансеров
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