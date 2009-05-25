Перевод технических листов с английского на рус.яз

Здравствуйте,

Мы ищем переводчика, который за быстрое время перевел бы 150-200 технических листов на продукты питания. Каждый технический лист вмещает примерно 900 печатных знаков. Переводить нужно лишь раздел информация о продукте (продублировано на 2-ух языках: французском и английском), название, состав, пищевую ценность и страну производства товара. Перевод достаточно легкий.

За 200 листов предлагаем 8 000 руб.

Общий объем необходимого нам перевода составляет 1 500 стр. (в среднем по 900 печатных знаков на каждой). За весь объем предлагаем 60 000 руб. Срок месяц.

В прикрепленном файле находится пример технического листа, где маркером помечено то, что нужно переводить.

Оставить необходимо лишь английский и русский вариант, т.е. разделы на французском необходимо заменить на русский в том же техническом листе.

С уважением,

Мария.