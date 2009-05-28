Перевод с русского на киргизский

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Завершен2 заявки276 просмотров

Необходим перевод двух Word страниц с русского на киргизкий. Файл в приложении.

Пожалуйста указывайте цену и сроки.

16 лет назад
WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$10
1 день
Выражаю огромную благодарность! Всё было сделано на высоком уровне и очень быстро. В дальнейшем помог в проверки, переведённого текста, размещённого уже на сайте. Очень отзывчивый человек. Советую как надёжного партнёра.
Заказал - оплатил, было приятно поработать. всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад