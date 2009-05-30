Перевод с русского на английский

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Завершен2 заявки225 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо качественно перевести четыре строчки.

Жду ваших предложений.

Документ во вложении.

16 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

npp-progress
Петр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10000
25 дней
operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Качественая работа. Рекомендую.
Больше бы таких ответственных заказчиков. Точное ТЗ и быстрая оплата. Супер!

Заявки фрилансеров

npp-progress
Петр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
operator2008
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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