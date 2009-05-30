Перевод новостей с английского

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Закрыт83 заявки1075 просмотров

Ищу переводчика на постоянную основу. Требуется переводить новости и статьи компьютерной тематики. Приветствуется опыт работы копирайтером или ньюсмейкером.

16 лет назад
sirbusby
Серов 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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