Нужен копирайт/рерайт на английском

Нужен человек для составления красивых описаний квартир.Необходимые условия: отличный английский, проживание в Одессе. Вам не нужно будет ходить по объектам. Нужно просто очень хорошо знать город для того, чтобы в описании умело упомянуть близость каких-то интересных туристу мест. Фантазия также приветствуется. Никаких шаблонов. Если у Вас не очень живой английский, не беритесь за эту работу. Это мой второй язык, и я сразу почувствую, если Вы с языком не дружите. Пришлю пример описания и дам дополнительные объяснения в личку, поэтому цену пока не ставьте.