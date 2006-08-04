Приглашаем к сотрудничеству переводчика книги (для работников линии электропередачи). Объем работы: 350-400 страниц Работа по графику согласованному между заказчиком и исполнителем. Знание Электросетей,Электричество, линии Электропередач, связанной терминологии, предыдущий опыт перевода предпочтительно. Ждем Ваше резюме с перечнем уже переведенных ...
- Переводы30 заявокЗакрыт14 лет назад
Приглашаем талантливого дизайнера-программиста для ридизайна сайта и создание блога для Издательства. Для подробной информации и техзадание пишите нам на адрес: [email protected]Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Требования: * Высокий уровень грамотности на русском и украинском языках * Профессиональный уровень владения английским языком * Умение работать с большим объемом текстов как на английском так и на русском и украинском языках * Высокий уровень ...Закрыт17 лет назад
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕСТАМИ ПЕРЕВЕДЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ НА НАШЕМ САЙТЕ: http://www.calliduspublishing.com/new/resume2.phpРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Приглашаем высококвалифицированных верстальщиков. Опыт работы верстальщиком книг обязателен. Посетите http://www.calliduspublishing.com/new/resume3.phpПрочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
Приглашаем высококвалифицированных Литературных редакторов/корректоров. Опыт работы с корректора книг обязателен. Посетите http://www.calliduspublishing.com/new/resume3.phpЗакрыт17 лет назад
Приглашаем высококвалифицированных Редакторов. Опыт работы с деловой литературой обязателен. Посетите http://www.calliduspublishing.com/new/resume2.phpЗакрыт17 лет назад
Издательство приглашает на постоянную работу и на контрактной основе переводчиков высшего уровня для перевода деловой литературы с английского языка на русский и украинский языки. Заполнить Резюме и получить текст для тестового перевода посетите: http://www.calliduspublishing.com/new/resume1.phpПереводынет заявокЗакрыт17 лет назад