kievcp

Гость kievcp

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод книги с английского языка (Электросети)

    Приглашаем к сотрудничеству переводчика книги (для работников линии электропередачи). Объем работы: 350-400 страниц Работа по графику согласованному между заказчиком и исполнителем. Знание Электросетей,Электричество, линии Электропередач, связанной терминологии, предыдущий опыт перевода предпочтительно. Ждем Ваше резюме с перечнем уже переведенных ...

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактор - Переводчик

    Требования: * Высокий уровень грамотности на русском и украинском языках * Профессиональный уровень владения английским языком * Умение работать с большим объемом текстов как на английском так и на русском и украинском языках * Высокий уровень ...

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    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстальщик книг

    Приглашаем высококвалифицированных верстальщиков. Опыт работы верстальщиком книг обязателен. Посетите http://www.calliduspublishing.com/new/resume3.php

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    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик деловой литературы

    Издательство приглашает на постоянную работу и на контрактной основе переводчиков высшего уровня для перевода деловой литературы с английского языка на русский и украинский языки. Заполнить Резюме и получить текст для тестового перевода посетите: http://www.calliduspublishing.com/new/resume1.php

    PHP
    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад