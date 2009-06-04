Перевод проекта с русского на английский

$50
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Завершен22 заявки375 просмотров

Текст:

Описание проекта развлекательных центров для молодёжи

Объём:

6080 символов (с пробелами)

Оплата:

9 wmz

16 лет назад
Barselona
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
Большое спасибо за перевод! Качественно и в крайне короткий срок, рекомендую обращаться.
Задание было поставлено четко и понятно. Оплата произведена вовремя. Рекомендую всем. Спасибо! Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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