Перевод с испанского на русский

Есть 3 тех. статьи на испанском. Тематика - исследование технологий хранения зерновых. Общее кол-во знаков всех 3 статей - около75 тыс. (без пробелов).

Формат данных - нужно будет набрать на сайте (есть таблицы, рисунков нет). Ну или дать в .док, если это для кого-то проблема.

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La actividad respiratoria de los insectos y granos confinados provocan la caida en los niveles de O2 y el aumento de CO2 en el granel confinado en un ambiente hermetico. Cuanto mayor es la actividad del granel, mas rapido sera el consumo de O2 y la generacion de CO2. Oxley y Wickenden (1963), citado por Bogliaccini (2001), estudiaron el consumo de O2 y la generacion de CO2 en trigo confinado infectado con 13 y 133 gorgojos (Sitophilus granarius) por kg. Ellos encuentran que en el trigo infectado con 13 gorgojos por kg la produccion de CO2 fue en incremento hasta los 20 dias, donde se estabilizo en 14%, en tanto que aproximadamente el nivel de O2 disminuyo desde 21% a 2%. En el caso del trigo infectado con 133 gorgojos por kg el consumo de O2 fue mucho mas rapido, disminuyendo a 3% en solo 5 dias y a casi 0% en 10 dias.

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Выбранному исполнителю в поддержку будет дан русский перевод похожей тематики и его исп. аналог.