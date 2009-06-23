Перевод на нем.

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Завершен8 заявок257 просмотров

Для участия в проекте требуются сильные переводчики на немецкий язык. Знание экономической и юридической терминологии. 37 стр. по 1800 знаков без учета пробелов. Цена - 4 у.е. за страницу.

Примеры выполненных проектов в указанных тематиках.

Сроки?

16 лет назад
DEIR3
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Akzhilan
Irina Saratova 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$5
5 дней
Благодарим за качественно выполненную и сданную в установленный срок работу. Работали ранее по английскому языку, не думали, что немецкий у Вас на столь же высоком уровне, наш редактор был очень доволен качеством, а такое бывает не часто. Постоянное сотрудничество гарантируем! :)
Отличный заказчик! Сотрудничаю по переводам на английский язык уже пол года, оплата всегда в оговоренные даты, никаких вопросов не возникало. Всегда на связи. Надеюсь теперь на заказы и по немецкому языку. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Akzhilan
Irina Saratova 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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