Переводчик с английского на иврит несложных тех. текстов Добрый день! Для перевода пары страниц несложных технических указаний по сборке домашних осветительных приборов для конечных пользователей (по 300 слов каждый текст) требуется ...
Перевод на нем.
Для участия в проекте требуются сильные переводчики на немецкий язык. Знание экономической и юридической терминологии. 37 стр. по 1800 знаков без учета пробелов. Цена - 4 у.е. за страницу.
Примеры выполненных проектов в указанных тематиках.
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