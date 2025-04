Перевод с английского на иврит тех. текстов

Переводчик с английского на иврит несложных тех. текстов

Добрый день!

Для перевода пары страниц несложных технических указаний по сборке домашних осветительных приборов для конечных пользователей (по 300 слов каждый текст) требуется переводчик с английского на иврит.

Оплата по WebMoney (WMZ\WMR) или PayPal.

В качестве тестового задания, пожалуйста, переведите следующий текст:

"Disconnect the power supply to the lamp by moving the circuit selector to position “0ff”. The fixture and light source can be hot during operation. Let it cool down 15 minutes before changing lamp."

Пожалуйста, оставляйте свои предложения здесь, а переведённые тексты шлите в личку.

Спасибо!