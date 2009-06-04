Перевод высшего класса из Питера. Англ-русск.

$250
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Закрыт1 заявка303 просмотра

Суть задачи: нужен очень солидный переводчик на переговоры (только из Санкт-Петербурга), на три дня, с 9 по 11 июня. Оплата: 2000 рублей за каждый рабочий день, итого за 3 дня 6000 рублей. Требуется презентабельная внешность и опыт работы переводчиком именно на переговорах.

Если есть кандидат с нужным резюме - просьба откликнуться до вечера воскресенья.

16 лет назад
lobamaksim
Пол-Офиса 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

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