Перевод с русского на английский - телесериал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок397 просмотров

Необходимо перевести на английский язык синопсис и хронологию событий телевизионного сериала.

Пример текста :

Эпизод 1

Италия. Сицилия. Команда Ника завершает очередное задание: спасает самовольного подростка-сына местного наркобарона из цепких лап секты. Во время операции погибает один из его команды. Наркобарон хочет отомстить обидчикам с помощью команды Ника. Ник выбирает не рисковать жизнью своих людей только ради насилия.

...и всё в этом духе.

Общий объём:

21 800 знаков (с пробелами)

Оплата:

2,5 wmz за 1800 знаков (с пробелами)

Необходим перевод к утру воскресенья (7 июня), поэтому возможно разделение текста на несколько исполнителей.

16 лет назад
Barselona
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$16
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
LiveYourDreams
Elena Zakirova 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
Спасибо за работу! Помогла оперативно выполнить часть перевода. Перевод получился хороший, нареканий нет, с удовольствием обращусь ещё раз.

Заявки фрилансеров

Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
LiveYourDreams
Elena Zakirova 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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