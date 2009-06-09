Перевод с русского на английский - телесериал

Необходимо перевести на английский язык синопсис и хронологию событий телевизионного сериала.

Пример текста :

Эпизод 1

Италия. Сицилия. Команда Ника завершает очередное задание: спасает самовольного подростка-сына местного наркобарона из цепких лап секты. Во время операции погибает один из его команды. Наркобарон хочет отомстить обидчикам с помощью команды Ника. Ник выбирает не рисковать жизнью своих людей только ради насилия.

...и всё в этом духе.

Общий объём:

21 800 знаков (с пробелами)

Оплата:

2,5 wmz за 1800 знаков (с пробелами)

Необходим перевод к утру воскресенья (7 июня), поэтому возможно разделение текста на несколько исполнителей.