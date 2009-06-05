Выполнение переводов, тематика авиастроение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт3 заявки333 просмотра

Требуется переводчик (русский - английский) для работы в длительном проекте, тематика - АВИАСТРОЕНИЕ. Примерный объем работы 10-15 стр. в день, сдача ежедневно. Оплата 130р/1800зн. Обязательно владение программой Традос и присутствие в ICQ в течение дня. РЕЗЮМЕ с указанием опыта работы высылайте на EMAIL: [email protected]. Сотрудничество – по результатам рассмотрения резюме и тестового перевода (вышлю Вам на почту).

16 лет назад
denistchukov
Tchukov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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