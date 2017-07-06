Разработка статичных баннеров

БаннерыЗавершен16 заявок275 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать несколько статичных баннеров для сайта shubkindom.ru

Для примера ориентироваться на https://elenafurs.ru/

Если готовы взяться, то фотографии и размеры баннеров скину по почте.

С Уважением,

Дмитрий

6 лет назад
evseevdmitry
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bandesign
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик хорошой, постоянная отбратная связь, всё отлично.
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