Разработка статичных баннеров

Добрый день! Требуется создать баннер (115 х 210 cm). Пишите примерную цену и прикрепляйте портфолио. Исполнитель будет выбираться в конце недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать несколько статичных баннеров для сайта shubkindom.ru
Для примера ориентироваться на https://elenafurs.ru/
Если готовы взяться, то фотографии и размеры баннеров скину по почте.
С Уважением,
Дмитрий
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