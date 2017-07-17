Нарисовать банер

Нужен банер в двух размерах для КМС Google Adwords. 1,91:1 и 1:1

По ним ТЗ:· Используя продукцию клиента – кресла, подготовить банер где кресло будет стоять на носу яхты.· Яхта движется в открытое море (можно потом сделать анимацию gif в виде покачивания яхты) в дали виднеется закат. Используем голубое кресло.· Вот ссылки на яхты которые могут подойти (наверное лучше еще попробовать поискать):https://ru.depositphotos.com/146610871/stock-photo-sailing-yacht-catamaran-sailing-in.htmlhttps://ru.depositphotos.com/40156789/stock-photo-view-from-a-board-of.htmlhttps://ru.depositphotos.com/12070115/stock-photo-yacht-in-the-ocean.html Нужно подготовить несколько вариантов по формату как пример во вложени

Банера для сайта office-design.kz. Стулья можно брать от туда