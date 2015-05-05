Почистить сайт на WP от вирусов

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Почистить сайт на Word Press'e от вирусов.

ТЗ обсуждалось в личный сообщениях.

WordPress
10 лет назад
developout
Черкасов 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
10 лет назад
$40
2 дня
Работали с Артёмом, всё было сделано в установленные сроки. Так же человек дал гарантию на свою работы и пообещал исправить если будут проблемы в дальнейшем бесплатно. По wordpress будем обращаться только к Артёму. Рекомендую.
Отлично поработали с Юрием. Четкое ТЗ и понимание дела. Была небольшая задержка с оплатой, в остальном все прошло хорошо. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
10 лет назад