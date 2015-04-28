Верстка онлайн-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок183 просмотра

Нужна верстка и php админка самопис :10 страниц

1)Главная страница

2)Страница с описание товара

3)Страница с корзинои

4)Страница с оформление заказа

-1)Галерея

-2)О нас

-3)Обратная связи

-4)Услуги

-5)Художники

-6)Доставка

Укажите цену отделино только для верстки и отдельно для php самописаном движка

PHP
10 лет назад
jdan
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кнопка оплаты liqpay

    Необходимо на сайт добавить кнопку "Купить билет", которая будет работать на Liqpay API. Функциональность кнопки: При нажатии кнопки клиента просят заполнить следующие данные - ФИО, ТЕЛ, EMAIL. После ввода данных идет переадресация пользователя на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт-тест, выдающий результат по методике+описать в дипломе

    нужен сайт, делающий тестирование по определенной методике, выдающей результат по методике. описать его работу язык любой в сайте: 1. авторизация / регистрация, отправка ссылки на почту. 2. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка web-сервиса

    Проект будет состоят из 2 частей: 1) веб сервис 2) мобильное приложение, работающее с этим сервисом. Мобильным приложением будет заниматься другой программист. Сейчас интересует ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • WP+Woocommerce - доработать виджет и поиск

    2 - в wocommerce в готовом стандартном виджете вывода похожих товаров задать функцию вывода в записях по меткам - т.е. если в записи есть метка как в товаре, то товар выводится, если нет, выводятся ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт

    $7

    Добрый день! Есть скрипт buyme, нужно немного поправить, работы максимум на 30 минут! Оплата сразу, ЯД.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Конфигуратор маршрутов

    Реализуется аналог sl.se/en/ для одного их городов русскоязычной страны. Есть исходные данные о маршрутах муниципального и коммерческого транспорта города Н. Включая информацию о времени в пути, маршруте и остановках. Необходимо создать конфигуратор ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить отправку заявок с лендинга

    Есть лендинг, где форма сбора контактов разбита на 2 шага - на первой странице вводится емейл, а на второй - телефон. Необходимо настроить скрипт сборки, который будет отсылать на почту вначале емейл пользователя, а ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад