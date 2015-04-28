Кнопка оплаты liqpay

Необходимо на сайт добавить кнопку "Купить билет", которая будет работать на Liqpay API. Функциональность кнопки:

При нажатии кнопки клиента просят заполнить следующие данные - ФИО, ТЕЛ, EMAIL. После ввода данных идет переадресация пользователя на сайт оплаты. Успешно оплатив, пользователю на email должен отправляться билет (билеты ранее сгенерированы, естественно купленные билеты убираем). Все данные необходимо так же логировать и для нас. Стоимость билета статична. Сроки: до 4х рабочих дней с момента утверждения и внесения предоплаты. По возможности указывайте сразу стоимость разработки функционала.