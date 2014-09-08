Скрипт отправки тригерных писем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Есть интернет магазин на webasyst необходимо написать или поставить готовы скрипт отправки тригерных писем,подробнее об этом здесь : http://www.cossa.ru/articles/155/58048/

Сроки два дня.

Жду Ваших предложений

Webasyst
11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Начали хорошо,работаем,в процессе.
Заказчик затягивает с оплатой второй половины суммы. ТЗ чёткое и однозначное, но оперативность общения не на высоте. После оплаты или не оплаты изменю отзыв. P.S. Работа полностью оплачена. Отзыв редактировал дважды)

Заявки фрилансеров

dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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