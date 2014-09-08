Нужен толковый разработчик, умеющий верстать из psd и делать задачи по тз Подводные камни: по началу ждет нелегкое чужое наследие, но дальше все будет зависеть исключительно от вас! Проект — http://moscowpass.com/ Оплата ...
Скрипт отправки тригерных писем
Есть интернет магазин на webasyst необходимо написать или поставить готовы скрипт отправки тригерных писем,подробнее об этом здесь : http://www.cossa.ru/articles/155/58048/
Сроки два дня.
Жду Ваших предложений
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