Написать скрипт для проверки ответов в конкурсе

Требуется написать уникальный скрипт для интернет проекта (можно и для вордпресс). Скрипт должен принимать оплату и открывать дополнительный элементы интерфейса. Пишется такой скрипт для сайта конкурсов и будет применяться он в одном из конкурсов (принимать оплату, проверять ответы).

Более подробно опишу уже на стадии сотрудничества. Предлагаю оплату до 2000 руб.