Отправка сообщений

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Доброго времени суток.

На сайте http://www.betonpgs.ru/ есть проблемы с отправкой сообщений обратной связи.

Клиент попробовал отправлять с главной, бетон, пгс, песок, грузоперевозки.

На главной прайс отправляется, бетон, пгс и песок отправляется, а грузоперевозки не доходят.

Нужно настроить и проверить отправку сообщений

10 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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