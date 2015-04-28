Здравствуйте! Имеется сайт http://skyclubs.ru/ Нужна мобильная версия. Макеты есть. Картинки в приложении. 6 страниц. Плюс может вы еще какие то найдете.
Отправка сообщений
Доброго времени суток.
На сайте http://www.betonpgs.ru/ есть проблемы с отправкой сообщений обратной связи.
Клиент попробовал отправлять с главной, бетон, пгс, песок, грузоперевозки.
На главной прайс отправляется, бетон, пгс и песок отправляется, а грузоперевозки не доходят.
Нужно настроить и проверить отправку сообщений
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